Как предотвратить лесные пожары

За прошедшие годы в Вихтерпалу было действительно так много пожаров, что дороги там получили соответствующие названия – например, Пылендику (рус. «пал») и Тулеринде (рус. «полоса пожара»). Последнее ­– это, вероятно, то место где Март Эрик решил применить встречный пал для тушения огня. Юрген показывает расположенные вдоль обочины дорог противопожарные полосы – сделанные при помощи обычной сельскохозяйственной дисковой бороны двухметровые отвалы, на которых не растут растения. Благодаря этому нет и материала, который мог бы воспламениться, например, от тлеющего окурка или плохо потушенной спички.

В общей сложности в Ляэнеском и Харьюском уездах было построено 45 километров таких противопожарных полос, их обслуживанием занимается служба лесоводства RMK. В августе и сентябре, когда трава растет медленнее, противопожарные полосы снова дискуют, чтобы предотвратить рост растений. «Трава здесь, возможно, и не выросла бы, но и иголки необходимо также смешать с почвой», – отмечает Юрген, разглядывая песчаную полосу. А если возле дороги был организован временный склад лесного материала и остался легковоспламеняющийся древесный мусор, то это место также дискуется с целью снижения потенциального риска развития пожара.

Со стороны Перакюла, где ходит множество отдыхающих и ягодников, противопожарные полосы были созданы и на просеках между кварталами. Но прежде всего цель таких полос – задерживать на обочинах дорог, например, вылетающие из окон автомобилей окурки. «То есть, их создают в тех местах, откуда человек может быстро уйти и не заметить, что случилось в результате его действий», – объясняет Юрген. Он добавил, что если пожар начнется в месте, где люди задерживаются на подольше, например – у костра возле палатки, то есть надежда, что у находящихся на месте хватит совести что-то предпринять.

Со стороны Перакюла, где ходит множество отдыхающих и ягодников, противопожарные полосы были созданы и на просеках между кварталами. Но прежде всего цель таких полос – задерживать на обочинах дорог, например, вылетающие из окон автомобилей окурки. ФОТО: Арно Миккор

«Например, вдоль государственного шоссе Вайси-Куийыэ были построены противопожарные полосы, чтобы, с одной стороны, ловить прилетающие с дороги окурки, а, с другой – сделать дорогу шире, чтобы в случае верхового пожара огню пришлось бы «перепрыгивать» большее расстояние», – говорит лесничий. Тушить лесные пожары ему доводилось, но он никогда не видел верховой пожар своими глазами. Верховой пожар случается редко, но если такое происходит, огонь распространяется с большой скоростью. Вот почему так важно предотвратить его распространение.

«Огонь переходит на верхушки деревьев, когда высоты пожара на земле достаточно, чтобы огонь мог добраться до верхушек», – отмечает Юрген. Вероятнее всего огонь может попасть туда по ели, но если ему некуда будет перекинуться дальше, то верховой пожар угаснет. По его словам, распространение огня хорошо ограничивают березы и другие лиственные деревья, поэтому в ходе профилактической рубки на пожароопасных объектах березы вырубать не следует.

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