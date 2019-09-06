Фото: при покупке этого дома новых хозяев ждет головокружительный сюрприз. А точнее - даже два!

На ухоженном земельном участке площадью 1622 квадратных метров стоят два дома: один побольше, второй поменьше, но такой же уютный. Таким образом, покупатель получает по одной цене два жилых дома. Более того, новому собственнику достанется не только недвижимость с садом, уголком для гриля и прочими прелестями сельской жизни, но и - внимание! - поездка в парижский Диснейленд!

ФОТО: KV.EE

Уникальная недвижимость идеально подойдет и для молодой семьи, в которой только ожидается пополнение, и для семейства с уже подросшими детьми. И вообще здесь, не мешая друг другу, может жить несколько поколений.

ФОТО: KV.EE

Еще на участке находятся парник, сарай и уголок для гриля, растут яблони, несколько ягодных кустарников, а также прекрасные высокие березы. За большим домом протекает ручей.

ФОТО: KV.EE

Большой дом отапливается своей котельной, которая работает на гранулированном топливе. Маленький дом обогревают воздушно-тепловой насос и камин. Мебель в обоих домах уже включена в цену.

ФОТО: KV.EE