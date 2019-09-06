Пассажиры таллиннских автобусов все чаще попадают в больницу

В 2016 и 2017 году от падения в резко маневрирующих столичных автобусах пострадали, соответственно, 46 и 39 человек, но в 2018 году эта цифра выросла до 58, а за первые семь месяцев 2019 года поездка на автобусе закончилась больницей уже для 51 пассажира, пишет Rus.ERR.
Водители автобусов объясняют несчастные случаи необходимостью резко тормозить из-за неожиданно перестраивающихся перед общественным транспортом автомобилей, а также тем, что некоторые пассажиры не могут оторвать взгляд от мобильного телефона после входа в автобус, сообщила в четверг вечерняя новостная программа "Актуальная камера".
Другая причина падений - отвлечение внимание на мобильный телефон или валидатор, когда пассажир не держится за поручни.
По словам главы отделения неотложной помощи Северо-эстонской региональной больницы Кристийны Пылд, в автобусах чаще всех получают травмы пожилые люди: в основном речь идет о ранах на голове, ушибах головы и спины, а также небольших переломах, например, запястий.