Пассажиры таллиннских автобусов все чаще попадают в больницу

В 2016 и 2017 году от падения в резко маневрирующих столичных автобусах пострадали, соответственно, 46 и 39 человек, но в 2018 году эта цифра выросла до 58, а за первые семь месяцев 2019 года поездка на автобусе закончилась больницей уже для 51 пассажира, пишет Rus.ERR.