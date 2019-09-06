Галерея: в Таллинне открыли уникальный завод

В год завод производит 60 000 квадратных метров кровельного материла, вырабатывающего электричество. Заказы новых клиентов предприятие сможет выполнить за три месяца, так как количество бронирований в настоящий момент велико. До конца 2020 года покупатели солнечных крыш в Эстонии будут получать пособие на возобновляемую энергию в течение последующих 12 лет. Поэтому всем заинтересованным следует встать в очередь, если есть желание до 2021 года обзавестись новой модной крышей и самим начать производить дружелюбную по отношению к окружающей среде энергию.