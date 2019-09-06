Галерея: в Таллинне открыли уникальный завод

Сегодня, 6 сентября, эстонская фирма Roofit Solar Energy, которая занимается производством вырабатывающих энергию металлических кровельных панелей, открыла вблизи озера Харку в Таллинне завод.
Открытие нового завода - важная веха, поскольку благодаря этому увеличится количество клиентов, использующих инновационные металлические кровельные панели, которые производят электроэнергию. Таким образом фирма внесет свой вклад в борьбу с изменением климата, сообщает Postimees.
В год завод производит 60 000 квадратных метров кровельного материла, вырабатывающего электричество. Заказы новых клиентов предприятие сможет выполнить за три месяца, так как количество бронирований в настоящий момент велико. До конца 2020 года покупатели солнечных крыш в Эстонии будут получать пособие на возобновляемую энергию в течение последующих 12 лет. Поэтому всем заинтересованным следует встать в очередь, если есть желание до 2021 года обзавестись новой модной крышей и самим начать производить дружелюбную по отношению к окружающей среде энергию.
Эстонский стартап производит металлические кровельные и фасадные материалы по уникальной в мировых масштабах технологии. Инновационное решение «два в одном», которое сочетает в себе традиционную прочную стальную кровлю и вырабатывающие электроэнергию монокристаллические солнечные элементы, которые получили признание и внимание во многих странах мира. Крыша, вырабатывающая электроэнергию, окупит свою стоимость, а лишнее электричество можно продать в электросеть.