Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей

Арендодатели не любят приезжих из южных республик бывшего СССР, гомосексуалов, одиноких людей и семейных с детьми и животными. В странах с развитой экономикой и традициями толерантности такие хозяева в лучшем случае остаются без квартиросъемщиков и без доходов, а в худшем — с судебными исками. Но в российской столице все иначе: собственники жилья правят бал, а ставки аренды квартир между тем снова растут.

Приезжие из южных республик бывшего СССР — далеко не единственные в списке нелюбимчиков хозяев квартир. Риелторы агентства «Невский Простор» считают, что на первом месте по непопулярности вовсе не так называемые Кавказ и Средняя Азия, а арендаторы с животными. На втором месте — «не славяне», далее идут семьи с детьми. «Многие владельцы очень боятся того, что малыши могут что-то испортить или испачкать», — поясняют эксперты.

Также неохотно собственники сдают квартиры людям творческих профессий и представителям сексуальных меньшинств. По информации фирмы «Миэль», в стоп-листе у многих жильцы студенческого возраста, особенно если речь идет о молодых мужчинах. Студенткам договориться с придирчивыми собственниками проще, правда, и их дискриминируют — по году обучения и выбранной специализации. «Некоторые даже оговаривают, что студентки должны учиться в педагогических или медицинских вузах, и только на старших курсах», — указывают риелторы.

Странно, но приезжие съемщики зачастую оказываются прогрессивнее москвичей: последние застряли в 90-х и начале нулевых, когда разного рода дискриминация на рынке аренды считалась абсолютно нормальной, а «понаехавшие» в свою очередь готовы идти на компромиссы — например, снимать жилье совместно — эта схема распространена практически во всех городах мира с дорогой арендой.