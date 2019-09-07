Соцдемы подумывают о переносе штаб-квартиры, чтобы сэкономить

По словам Саара, руководство партии выступит перед Советом уполномоченных с предложением и планом, какие поправки следует внести в партийный бюджет, чтобы расходы были достаточно разумными, а доходы – достаточно большими и партия в финансовом плане стала жизнеспособной.

«Если же нам все же придется взять кредит, то мы должны понимать, как мы будем его выплачивать. Это значит, что в бюджете будут только обоснованные расходы», - отметил Саар.