Сб, 7.09.2019
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Соцдемы подумывают о переносе штаб-квартиры, чтобы сэкономить

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар

ФОТО: Joakim Klementi / Postimees

Неважное финансовое положение Социал-демократической партии может привести к переезду штаб-квартиры партии, сообщил новостному порталу ERR председатель Индрек Саар.

По словам Саара, руководство партии выступит перед Советом уполномоченных с предложением и планом, какие поправки следует внести в партийный бюджет, чтобы расходы были достаточно разумными, а доходы – достаточно большими и партия в финансовом плане стала жизнеспособной.

«Если же нам все же придется взять кредит, то мы должны понимать, как мы будем его выплачивать. Это значит, что в бюджете будут только обоснованные расходы», - отметил Саар.

Председатель СДПЭ сообщил, что пока главная контора останется на прежнем месте, но не исключено, что в будущем надо найти что-то получше.

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