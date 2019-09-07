Социал-демократы: разрушение пенсионной системы необходимо остановить

Совет уполномоченных Социал-демократической партии в принятом в субботу вечером политическом заявлении призвал всех депутатов Рийгикогу, у которых есть чувство ответственности, а также внепарламентские группы интересов предотвратить разрушение пенсионной системы и этим защитить будущее жителей Эстонии.
«Социал-демократы выступают в Рийгикогу против планов правительства изменить пенсионное законодательство и с целью получения краткосрочной политической выгоды под вывеской превращения второй пенсионной ступени в добровольную уничтожающих стабильность всей пенсионной системы Эстонии», – отмечается в заявлении.
Готовящаяся реформа угрожает Эстонскому государству и обществу по трем причинам.
Во-первых, она противоречит духу Конституции. Во имя циничной реализации предвыборного обещания одной из партий и удовлетворения коммерческих интересов узких бизнес-кругов на плечи будущих поколений взваливаются непосильные обязательства.
Во-вторых, она подрывает доверие людей к государству, поскольку второпях и исходя из партийных интересов поворачивает вспять долгосрочную и тщательно продуманную структурную реформу.
В-третьих, запланированная «реформа» больнее всего ударит по наименее защищенным слоям населения и тем самым приведет к усилению в обществе несправедливости. При этом расплачиваться за слом второй пенсионной ступени придется сегодняшней молодежи, для которой налоги неизбежно возрастут.
Социал-демократы готовы к конструктивному обсуждению возможностей улучшения нынешней пенсионной системы и повышения ее стабильности, но не согласны с намерением правительства разрушить систему и лишить людей чувства защищенности.
Социал-демократы обещают использовать все парламентские способы, чтобы не допустить принятия законопроекта, и призывают остальных депутатов поступить так же.
По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, разрушение системы накопительной пенсии бьет в первую очередь по работникам с низкой зарплатой, для которых накопительная пенсия – по сути единственная возможность накопить себе на старость. «Так что риторика в том духе, что давайте доверять людям и позволим им самим решать, сколько и каким образом копить на пенсию, является особенно циничной», – подчеркнул Саар.