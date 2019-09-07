Сб, 7.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Социал-демократы: разрушение пенсионной системы необходимо остановить

Социал-демократы: разрушение пенсионной системы необходимо остановить

1

Pensionär euromüntidega

ФОТО: Karlheinz Schmidlehner/Panthermedia/Karlheinz Schmidlehner

Совет уполномоченных Социал-демократической партии в принятом в субботу вечером политическом заявлении призвал всех депутатов Рийгикогу, у которых есть чувство ответственности, а также внепарламентские группы интересов предотвратить разрушение пенсионной системы и этим защитить будущее жителей Эстонии.

«Социал-демократы выступают в Рийгикогу против планов правительства изменить пенсионное законодательство и с целью получения краткосрочной политической выгоды под вывеской превращения второй пенсионной ступени в добровольную уничтожающих стабильность всей пенсионной системы Эстонии», – отмечается в заявлении.

Готовящаяся реформа угрожает Эстонскому государству и обществу по трем причинам.

Во-первых, она противоречит духу Конституции. Во имя циничной реализации предвыборного обещания одной из партий и удовлетворения коммерческих интересов узких бизнес-кругов на плечи будущих поколений взваливаются непосильные обязательства.

Во-вторых, она подрывает доверие людей к государству, поскольку второпях и исходя из партийных интересов поворачивает вспять долгосрочную и тщательно продуманную структурную реформу.

В-третьих, запланированная «реформа» больнее всего ударит по наименее защищенным слоям населения и тем самым приведет к усилению в обществе несправедливости. При этом расплачиваться за слом второй пенсионной ступени придется сегодняшней молодежи, для которой налоги неизбежно возрастут. 

Социал-демократы готовы к конструктивному обсуждению возможностей улучшения нынешней пенсионной системы и повышения ее стабильности, но не согласны с намерением правительства разрушить систему и лишить людей чувства защищенности.

Социал-демократы обещают использовать все парламентские способы, чтобы не допустить принятия законопроекта, и призывают остальных депутатов поступить так же.

По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, разрушение системы накопительной пенсии бьет в первую очередь по работникам с низкой зарплатой, для которых накопительная пенсия – по сути единственная возможность накопить себе на старость. «Так что риторика в том духе, что давайте доверять людям и позволим им самим решать, сколько и каким образом копить на пенсию, является особенно циничной», – подчеркнул Саар.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ