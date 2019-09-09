Джонсон хочет сделать отсрочку Брекзита юридически невозможной

По его сведениям, советники Джонсона в этот день провели совещание, на котором обсуждались возможности противостоять попыткам британского парламента продлить на три месяца срок для осуществления Брекзита,пишет DW.com. Согласно новому закону, если до 31 октября не удастся достичь соглашения с ЕС, то премьер-министр Соединенного Королевства должен попросить Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года. В то же время план, о котором пишет The Daily Telegraph, предполагает, что Джонсон приложит к этому ходатайству сопроводительное письмо, в котором будет говориться, что британское правительство не хочет никаких задержек по выходу из Евросоюза после 31 октября.

Борис Джонсон и Брекзит

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Брекзита. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении реализовать Брекзит к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.