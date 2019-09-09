Пн, 9.09.2019
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  • Стань как Контавейт: Эстонский теннисный союз приглашает детей на бесплатные тренировки

Стань как Контавейт: Эстонский теннисный союз приглашает детей на бесплатные тренировки

Eesti parim tennisist Anett Kontaveit

ФОТО: AFP7 / ZUMAPRESS.com/Scanpix

Сегодня, 9-го сентября, стартует всеэстонский Месяц тенниса, в котором дети смогут дважды в неделю заниматься теннисом абсолютно бесплатно, передает Postimees.

Уже восьмой раз стартует Месяц тенниса, который при поддержки Эстонского теннисного союза и спонсоров дает возможность тренироваться детям 6-10 лет дважды в неделю, в течении месяца бесплатно.

Зарегистрировать своего ребенка можно по адресу http://bit.ly/tennisekuu_201 . Далее тренеры сами свяжутся с родителями. Месяц бесплатных тренировок продлится до 6-го октября.

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