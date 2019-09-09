В ДТП в Ласнамяэ пострадала велосипедистка: полиция ищет очевидцев

Неизвестный автомобиль белого цвета совершал поворот направо с Мустакиви-теэ на Линнамаяэ-теэ, вследствие чего упала велосипедистка, которая также начала пересечение перекрестка по пешеходному переходу. Скорая помощь осмотрела пострадавшую на месте.

Для выяснения обстоятельств произошедшего свидетелей этого ДТП просят связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19:00) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.