Пн, 9.09.2019
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  • В ДТП в Ласнамяэ пострадала велосипедистка: полиция ищет очевидцев

В ДТП в Ласнамяэ пострадала велосипедистка: полиция ищет очевидцев

Настольный телефон. Иллюстративный снимок.

ФОТО: SCANPIX

В прошлую среду, 4 сентября, примерно в 11:30 на перекрестке Мустакиви-теэ и Линнамяэ-теэ в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадала 59-летняя велосипедистка.

Неизвестный автомобиль белого цвета совершал поворот направо с Мустакиви-теэ на Линнамаяэ-теэ, вследствие чего упала велосипедистка, которая также начала пересечение перекрестка по пешеходному переходу. Скорая помощь осмотрела пострадавшую на месте.

Для выяснения обстоятельств произошедшего свидетелей этого ДТП просят связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19:00) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

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