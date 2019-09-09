Пропавшая два месяца Янина была найдена мертвой

Полиция сообщила печальные новости: пропавшая два месяца назад Янина найдена мертвой в волости Раазику.
Тело женщины обнаружил случайный прохожий еще 27 сентября. Но чтобы установить личность и причину смерти полицией была проведена экспертиза. Только сейчас стало ясно, что речь идет о пропавшей 9 сентября в лесу Кехра 81-летней Янине.
В ходе экспертизы не было обнаружено признаков насильственной смерти, у полиции нет оснований полагать, что за смертью Янины стоит злой умысел.
О пропаже Янины изначально заявил 9 сентября обеспокоенный сын, сообщив, что накануне утром его мать ушла в лес и не вернулась.
Полиция выражает соболезнования близким погибшей и благодарит всех, кто участвовал в ее поисках.