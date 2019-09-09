Пн, 11.11.2019
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Пропавшая два месяца Янина была найдена мертвой

Фото иллюстративное.

ФОТО: Peeter Langovits

Полиция сообщила печальные новости: пропавшая два месяца назад Янина найдена мертвой в волости Раазику.

Тело женщины обнаружил случайный прохожий еще 27 сентября. Но чтобы установить личность и причину смерти полицией была проведена экспертиза. Только сейчас стало ясно, что речь идет о пропавшей 9 сентября в лесу Кехра 81-летней Янине.

В ходе экспертизы не было обнаружено признаков насильственной смерти, у полиции нет оснований полагать, что за смертью Янины стоит злой умысел.

О пропаже Янины изначально заявил 9 сентября обеспокоенный сын, сообщив, что накануне утром его мать ушла в лес и не вернулась.

Полиция выражает соболезнования близким погибшей и благодарит всех, кто участвовал в ее поисках.

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