Вт, 10.09.2019
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  • Николай Новоселов стал личным тренером лучшей эстонской шпажистки Катрины Лехис

Николай Новоселов стал личным тренером лучшей эстонской шпажистки Катрины Лехис

Katrina Lehis

ФОТО: Fie//bizziteam/Scanpix

Лучшая эстонская шпажистка, Катрина Лехис, объявила о начале сотрудничества с Николаем Новоселовым , прежде возглавлявшим мужскую сборную по фехтованию.

На прошлой неделе Лехис отказалась от услуг своего прежнего тренера Хелен Нелис-Наукас. Сегодня Лехис разослала эстонским СМИ прессрелиз, в котором говорится, что ее новым тренером станет Николай Новоселов, покинувший пост тренера мужской сборной Эстонии по фехтованию. Сам Новоселов, правда, пару недель назад заявлял, что собирается продолжить карьеру спортсмена и отобраться на ОИ-2020.

По словам Лехис, выбор тренера  не был легким, но был необходим спортсменке. К тому же за спиной у Лехис крепкий тыл в виде семьи и именно эту поддержку она ощущает.

Выбор двукратного чемпиона мира по фехтованию на шпагах, Николая Новоселова, Лехис объяснила солиднейшим тактическим и практическим багажом Новоселова и выразила радость от начавшегося нового тренировочного цикла, который в этом году будет олимпийским.

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