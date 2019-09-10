Николай Новоселов стал личным тренером лучшей эстонской шпажистки Катрины Лехис

На прошлой неделе Лехис отказалась от услуг своего прежнего тренера Хелен Нелис-Наукас. Сегодня Лехис разослала эстонским СМИ прессрелиз, в котором говорится, что ее новым тренером станет Николай Новоселов, покинувший пост тренера мужской сборной Эстонии по фехтованию. Сам Новоселов, правда, пару недель назад заявлял, что собирается продолжить карьеру спортсмена и отобраться на ОИ-2020.

По словам Лехис, выбор тренера не был легким, но был необходим спортсменке. К тому же за спиной у Лехис крепкий тыл в виде семьи и именно эту поддержку она ощущает.