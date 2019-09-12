Фото: квартира в Каламая как будто сошла с обложки глянцевого журнала

Трехкомнатная квартира площадью 79,2 квадратных метров в Каламая готова к заселению новых собственников. К ее строгому стильному интерьеру приложил руку профессиональный архитектор внутреннего пространства.

ФОТО: City24

Из окна гостиной открывается вид на Олевисте и Вышгород. Несмотря на то, что квартира находится рядом с Балтийским вокзалом, в ней не чувствуется шум, так как остальные окна выходят в тихий внутренний дворик.

ФОТО: City24

Вся квартира является отличным примером того, как нужно грамотно использовать каждый квадратный метр площади: встроенные кладовки и шкафы позволяют не загромождать вещами комнаты. Это понравится даже самому взыскательному покупателю. Стильная дизайнерская мебель, декоративные детали и цвета стен и текстиля дополняют картину.

ФОТО: City24