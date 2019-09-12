Элитные раллийные команды отказались от приглашения Оття Тянака

Перед стартующим сегодня Ралли Турции руководители сразу двух элитных команд, "Хендай" и "М-Спорт", заявили, что приглашение эстонского гонщика Оття Тянака больше в их планы не входит, передает Postimees.
Первым об отказе от приглашения Тянака заявила команда "М-Спорт", представляющая в основном гоночном классе машины "Форд". Управляющий директор Ричар Милленер заявил, что у его команды просто-напросто нет денег, чтобы удовлетворить как на дрожжах растущие аппетиты эстонского гонщика: "В последние годы Себастьян Ожье съел довольно значительную часть наших средств. На надо все-таки и о бизнес-стороне думать" - сказал Милленер.
Сразу же после Милленера с заявлением выступил и Андреа Адамо, руководитель гоночной команды "Хендай". По его словам конюшня вела переговоры с Тянаком, но они были свернуты.
Отть Тянак в конце этого сезона может покинуть команду "Тойоты", так как контракт гонщика истекает в уже в этом году. На данный момент Тянак - безоговорочный фаворит в борьбе за титул чемпиона мира по ралли.