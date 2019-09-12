Фото: выставленные на продажу квартиры известных людей всегда привлекают внимание

Miramii, специализирующаяся на дизайне интерьера и известная своим хорошим вкусом, продает свое жилье в Пярну, куда она переехала относительно недавно.

ФОТО: city24.ee

Квартира расположена в доме, построенном в 40-х годах прошлого века и полностью реновированном в 2014 году. Дом расположен недалеко от пляжа, а квартира отличается прекрасной планировкой и первоклассным дизайном.

ФОТО: city24.ee

В спальню ведут чудесные двустворчатые двери, а оконные ниши настолько глубоки, что на широких подоконниках можно с удобством устроиться с книгой. Естественно, что в квартире того времени высокие потолки.

ФОТО: city24.ee

В квартире много дополнительных удобств: например, баня, подогрев полов в коридоре и ванной, наличие воздушно-теплового насоса позволяет и согревать квартиру, и создавать в ней прохладу в случае необходимости. В спальне и гостиной есть возможность устанавливать необходимую температуру.

ФОТО: city24.ee

Во дворе есть детская площадка и парковка для велосипедов. Гарантировано место для одной машины, а в подвале имеется кладовка.

ФОТО: city24.ee