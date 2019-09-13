Евростат: в странах Балтии наиболее заметным рост экспорта был в Литве

Объемы литовского экспорта в январе-июле по сравнению с таким же периодом прошлого года возросли на 7% до 16,9 млрд евро, объемы экспорта Латвии – на 1% до 7,8 млрд евро, Эстонии – на 4% до 8,5 млрд евро, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.