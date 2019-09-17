Нарвитянка больше трех лет добивается алиментов, ее дело курсирует между двумя судами

Из Нарвы в Тарту и обратно

И Татьяне, и ее бывшему гражданскому мужу суд предоставил бесплатных адвокатов, поскольку нанять юристов за свой счет они не могли из-за невысоких доходов. Еще до первого заседания суда, по словам Татьяны, она договорилась с экс-супругом о конкретной сумме алиментов - 150 евро на каждого из двух общих детей.

Но мужчина потребовал провести тест ДНК, чтобы убедиться, что отец двоих детей Татьяны действительно он. Татьяна вспоминает, что сдавать анализы ее вызвали в день рождения. Тест подтвердил отцовство.

В январе 2017 года прошло заседание суда, на котором судья предложила сторонам прийти к соглашению, и бывшие гражданские супруги тут же договорились на 125 евро, которые будут индексироваться в зависимости от инфляции.

На этом бы всё и закончилось, но решение не вступило в силу, поскольку обнаружилась техническая ошибка:

“В нашем деле фигурировало какое-то чужое имя, какого-то мужчины. Суд ошибся”, - объяснила Татьяна.

Пока разбирались с этой ошибкой, мужчина отозвал свое согласие. Потребовалось следующее заседание суда - уже в сентябре 2017 года, но на это заседание мужчина не пришел. Судья произвела необходимые расчеты и назначила алименты в сумме 210 евро на каждого из двух детей.

Экс-супруг обжаловал это решение в суде второй инстанции в Тарту. Окружной суд, как рассказала Татьяна, вернул дело в Нарву, отметив, что нельзя доверять словам участников процесса об их доходах - требуются выписки из банка.

В Нарве в этот момент сменилась судья, рассматривавшая это дело. Новая судья, по словам Татьяны, затребовала необходимые выписки, и дело снова отправилось в Тарту. Но в окружном суде в декабре 2018 года пришли к выводу, что в Нарве дело рассматривалось с нарушениями, и его отправили на новое рассмотрение.

В феврале этого года процесс начался заново. На первое заседание суда в Нарве экс-супруг снова не пришел, судья произвела необходимые расчеты и решила, что он должен выплачивать алименты в размере 156 евро на ребенка. Это решение мужчина тоже оспорил в Тартуском окружном суде.

“Теперь сижу и жду, какое будет решение, и волнуюсь, как бы дело обратно в Нарву не послали. Это всё длится с 8 августа 2016 года!” - говорит Татьяна Жульева.

Обычный срок - месяцы, а не годы

По словам юриста из Нарвы с многолетним стажем Александра Гамазина, обычно процессы об алиментах длятся около двух-трех месяцев.

“Когда речь идет о детях, такие дела рассматриваются наиболее быстро, откладывают остальные дела и рассматривают эти”, - объяснил он.

По словам юриста, каждое дело индивидуально, и точных сроков рассмотрения нет. При этом затягивание процесса нарушает права людей на быстрое и справедливое разбирательство, а в случае с алиментами еще и права ребенка на материальное обеспечение. Но раз дело неоднократно было в Окружном суде, то ясно, что в обычные сроки процесс не уложится.

“Здесь чтобы что-то сказать, уже нужно знать конкретные обстоятельства дела”, - отметил юрист.

Из Вируского уездного суда на запрос Rus.Postimees об этой ситуации к моменту выхода статьи не ответили.

С пособиями и кредитами теперь сложно

По словам Татьяны Жульевой, отец детей все-таки немного поддерживает их финансово. Когда может и хочет, присылает деньги, говорит женщина - когда 50 евро в месяц, когда 100, а когда и вовсе ничего.

Окончательное решение суда внесло бы какую-то ясность. Но непредсказуемый доход оказывается проблемой сам по себе. Например, объясняет женщина, она не может в этой ситуации просить социальные пособия. В банке тоже предпочитают документально подтвержденные доходы: