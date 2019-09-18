Индрек Саар обвинил Юри Ратаса в препятствии парламентскому контролю

В своем письме Ратасу Саар напомнил, что тот много лет сам был оппозиционным политиком, а потому прекрасно должен помнить, какую важную роль в демократическом государстве играет парламентский контроль: "Для контроля деятельности правительства и получения информации законодатель установил срок, в течение которого представителям исполнительной власти необходимо отвечать лицам, получившим народный мандат".