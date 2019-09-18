Продажи новых легковых автомобилей в ЕС ощутимо упали: страны Балтии отличились

За восемь месяцев в ЕС продано 10,5 млн новых легковых автомобилей, что на 3,2 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.
В июле европейский авторынок, до того переживавший небольшой спад, продемонстрировал слабый рост — в годовом сравнении продажи выросли на 1,4 процента. В августе продажи новых легковых автомобилей вновь упали на 8,4 процента, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
Это было связано с тем, что в августе прошлого года было зарегистрировано больше автомобилей, чем обычно, поскольку истек срок перехода на WLTP — новый метод измерения расхода топлива. Таким образом, заметное снижение было связано с непропорциональными сравнительными данными, пояснил союз.
Кроме Германии, где восьмимесячный оборот продаж новых легковых автомобилей вырос на 0,9 процента, на других крупных рынках продажи упали — в Великобритании на 3,4 процента, во Франции и Италии на 3 процента, а в Испании на 9,2 процента.
Среди Балтийских странах восьмимесячные продажи в Эстонии упали на полпроцента, а в Латвии и Литве они продолжали расти — на 6,2 и 39,4 процента соответственно.