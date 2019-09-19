Чт, 19.09.2019
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В Германии уроженец Эстонии обчистил автомобили на 60 000 евро

Полиция Германии. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Полиция Германии поймала уроженца Эстонии, который в Хершинг-ам-Аммерзе проник в четыре автомобиля и нанес ущерб в 60 000 евро.

23-летний уроженец Эстонии в начале декабря прошлого года залез в четыре автомобиля, которые были выставлены на продажу на парковке автосалона. Вор разбил стекла автомобилей и украл рули, подушки безопасности, навигаторы и различные автозапчасти. Общая сумма ущерба составила 60 000 евро, пишет Postimees со ссылкой на Merkur.

В конце июля этого года полиция в Северном Рейне-Вестфалии задержала уроженца Эстонии, который пытался проникнуть в автомобиль. На основании собранных ранее улик, его удалось связать с совершенными в Хершинг-ам-Аммерзе кражами.

По данным полиции, в этих преступлениях были задействованы несколько человек, но личности других установить пока не удалось.

Представитель полиции уточнил, что задержанный не живет в Германии и приезжал в страну только для совершения краж.

На данный момент он ждет суда за решеткой.

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