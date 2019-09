Первой ракетке Эстонии Анетт Контавейт потребовалась операция

Hei, Olen kahjuks pidanud Aasia turneest loobuma, sest minu kehas tekkinud ägedast infektsioonist tekkis abstsess, mis vajas operatiivset ravi. Aga nüüd olen paranemas ja tunnen ennast iga päevaga paremini. Loodan alustada uuesti mängimist Linzist või Moskvast, olenevalt tervisest. Ei jõua oodata, et saaksin juba mängida! 🙏🏻❤️ Unfortunately I will have to skip the Asian swing this year due to an infection in my body that caused an abscess and needed a minor surgery to sort it out. I am recovering and feeling better every day. I’m hoping to start playing again either in Linz or Moscow, depending on my health. Can’t wait! 🙏🏻❤️

A post shared by Anett Kontaveit (@anett_kontaveit) on Sep 19, 2019 at 12:00pm PDT