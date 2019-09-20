Парадокс: жители Литвы потребляют больше, хотя зарабатывают меньше, чем жители Эстонии

«По данным Евростата, в Литве реальное потребление на душу населения значительно выше. Это означает, что в Литве люди потребляют больше или более качественные товары или услуги. Это удивительно, так как зарплаты и пенсии выше в Эстонии, даже если учесть более высокий уровень цен в Эстонии», - сказала Эльмик.

Например, средняя нетто-зарплата в Эстонии в прошлом году была вдвое выше, чем в Литве, а средний уровень цен был всего на четверть выше. Средний реальный чистый доход в Эстонии в прошлом году был на 18 процентов выше, чем в Литве, а реальное потребление, по данным Евростата, на 17 процентов ниже.

«В то же время уровень бедности и безработицы в Литве выше, чем в Эстонии, а розничные продажи на душу населения ниже, даже с учетом более высокого уровня цен в Эстонии», - отметила старший экономист.

По данным Евростата, разница в объемах потребления между Эстонией и Литвой обусловлена четырьмя товарами или услугами: продукты питания, жилье, моторное топливо и здравоохранение. Например, по данным Евростата, в прошлом году на душу населения в Литве потреблялось на треть больше еды, чем в Эстонии. На 40 процентов больше было потреблено мяса, а рыбы в два раза больше, чем в Эстонии.

По данным Евростата, жилье в Литве было на одну пятую лучше, чем в Эстонии – либо больше по площади, либо более высокого качества. Другие данные это не подтверждают. В Литве в три раза больше людей, которые не могут позволить себе ежедневно есть мясо, рыбу или их заменитель. Среднее жилье в Литве меньше. В Литве также больше людей, у которых нет возможности помыться дома. Более низкая покупательская способность жителей Литвы также находит свое отражение в значительно более низкой цене недвижимости.

По словам Эльмик, в Литве теневая экономика больше, и поэтому труднее оценить доходы и потребление населения. Из-за более высокой эмиграции доход, зарабатываемый за границей, в Литве выше, чем в Эстонии. Часть доходов, полученных за границей, вероятно, расходуется дома.

Поскольку средний уровень цен в Литве ниже, а транзитные потоки выше, потребление иностранцами также может увеличить показатели. Это видно по розничным продажам моторного топлива, которые в Литве на душу населения значительно выше, чем в Эстонии или Латвии.

Эльмик отметила, что пенсионные активы эстонцев больше, чем у литовцев. Накопление на пенсию уменьшает текущее потребление. В то же время объем вкладов в Литве сопоставим с объемом в Эстонии.