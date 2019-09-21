Во всемирной климатической забастовке приняли участие 4 млн человек

По словам организаторов, это была крупнейшая в истории акция протеста, призывающая обратить внимание на угрозы, которые для планеты создает повышение температуры.

Протесты начались в Австралии и в регионе Тихого океана, потом они продолжились в Африке, Европе и Латинской Америке, а завершились в США, где в протесте в Нью-Йорке участвовала основоположник этого движения Грета Тунберг.

"Перемены приближаются, нравится вам это или нет", - заявила Грета перед почти 250 000 демонстрантов, добавив, что это лишь начало борьбы с природной катастрофой.

Организаторы мероприятия сообщили, что пятничная демонстрация положила начало 5800 протестам, которые пройдут в 163 странах на следующей неделе.