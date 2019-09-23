В эту пятницу в Маарду пройдет праздник огней

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, в это день у пруда соберется множество людей, чтобы зажечь свечи и вместе проводить лето. «У всех жителей и гостей города будет возможность провести время в уютной атмосфере в кругу семьи и друзей, став частью музыкально-светового представления. Для всех гостей мероприятия к завершению праздника приготовлен сюрприз – огненное шоу со спецэффектами», - сообщил Архипов.