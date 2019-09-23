Пн, 23.09.2019
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В эту пятницу в Маарду пройдет праздник огней

Праздник огней в Маарду.

ФОТО: Маардуская горуправа

Вечером 27 сентября в парке Келламяэ состоится уже в третий раз любимый многими праздник музыки и света «Маардуские огни». Начало мероприятия в 18.00

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, в это день у пруда соберется множество людей, чтобы зажечь свечи и вместе проводить лето. «У всех жителей и гостей города будет возможность провести время в уютной атмосфере в кругу семьи и друзей, став частью музыкально-светового представления. Для всех гостей мероприятия к завершению праздника приготовлен сюрприз – огненное шоу со спецэффектами», - сообщил Архипов.

В этом году «Маардуские огни» откроются интересной и насыщенной развлекательной программой, в которой примут участие вокалисты и танцевальные студии. На протяжении всего праздника, гости смогут принять участие в бесплатной лотерее.

Программа:

18.00 – Выступление вокальных и танцевальных коллективов

20.05 – Торжественное зажжение огней

20.10 – Дискотека

20.30 – Танцевальный баттл

21.00 – Огненное шоу

21.15 - Дискотека

22.00 – Завершение праздника

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