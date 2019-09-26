Галерея: новый аэропорт Пекина по футуристическому проекту Захи Хадид начал работу. Он выглядит невероятно!

В Китае официально начал работу крупнейший по площади терминала аэропорт в мире. Аэропорт Дасин расположен в 50 км от центра Пекина, терминал площадью 700 тысяч квадратных метров спроектирован в форме шестиконечной звезды.
Предполагается, что до 2021 года пассажиропоток будет составлять около 45 миллионов человек в год, позже планируется увеличить этот показатель до 100 миллионов. Аэропорт имеет восемь взлетно-посадочных полос, все из них будут введены в эксплуатацию до 2024 года.
Здание новых воздушных ворот Пекина площадью 700 тысяч квадратных метров было спроектировано знаменитым иракско-британским архитектором Захой Хадид незадолго до ее смерти в 2016 году. Терминал в форме шестиконечной звезды имеет органичные формы и много естественного света. Оформление каждого из шести рукавов, расходящихся от центрального ядра, посвящено традиционным китайским культурным явлениям, в частности, шелкографии, фарфору и чаю. В терминале располагаются более 80 гейтов.