Галерея: новый аэропорт Пекина по футуристическому проекту Захи Хадид начал работу. Он выглядит невероятно!

Предполагается, что до 2021 года пассажиропоток будет составлять около 45 миллионов человек в год, позже планируется увеличить этот показатель до 100 миллионов. Аэропорт имеет восемь взлетно-посадочных полос, все из них будут введены в эксплуатацию до 2024 года.