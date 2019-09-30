Завтра в таллиннских трамваях зазвучит живая музыка

В международный День музыки, 1 октября, жители и гости столицы смогут насладиться живой музыкой не только в концертных залах, но и в четырех трамваях, где выступят камерный хор Collegium Musicale, хор девочек Ellerhein, ансамбль Kolm Musketäri и Хейно Тартес, сообщает Rus.ERR.
«Трамвайные концерты - это возможность неожиданно соприкоснуться с музыкой», - сказала член правления музыкального совета Эстонии и одна из организаторов Дня музыки Кайза Лыхмус, добавив, что часть запланированных мероприятий перенесена в открытые пространства, чтобы в празднике приняли участие даже те люди, которые не планировали что-то слушать.
В отправляющемся из Копли в 9:26 трамвае Георга Отса на маршруте №1 выступит ансамбль Kolm Musketäri, а в отправляющемся из Суур-Паала в 16:09 трамвае на маршруте №2 - Хейно Тартес.
В отправляющемся из Тонди в 17:29 трамвае Раймонда Валгре на маршруте №3 пассажиров порадует камерный хор Collegium Musicale. В отправляющемся из Копли в 17:35 трамвае на маршруте №2 выступление хора девочек Ellerhein.