Завтра в таллиннских трамваях зазвучит живая музыка

«Трамвайные концерты - это возможность неожиданно соприкоснуться с музыкой», - сказала член правления музыкального совета Эстонии и одна из организаторов Дня музыки Кайза Лыхмус, добавив, что часть запланированных мероприятий перенесена в открытые пространства, чтобы в празднике приняли участие даже те люди, которые не планировали что-то слушать.

В отправляющемся из Копли в 9:26 трамвае Георга Отса на маршруте №1 выступит ансамбль Kolm Musketäri, а в отправляющемся из Суур-Паала в 16:09 трамвае на маршруте №2 - Хейно Тартес.