Небрежное вождение на парковке привело к ущербу в размере 4000 евро

Старший менеджер по продуктам страхования транспортных средств фирмы Gjensidige Марко Привой констатирует, что на парковках возле торговых центров автомобили постоянно получают как мелкие, так и крупные вмятины и царапины: «Сократилось число сообщений об авариях, что, очевидно, связано с увеличением ширины парковочных мест и общей осведомленностью. В частности, на парковках установлены камеры, записи с которых могут использоваться для установления подробностей случившегося. Эти меры и общее повышение уровня культуры дорожного движения непременно помогают страховщику. Если все участники дорожного ущерба честны, то и процесс рассмотрения ущерба будет простым и удобным», – сказал он.

На частоту происшествий на парковках влияют ширина парковочных мест и наличие разделительных линий. «Возле многих торговых центров обстановка улучшилась за счет более широко расчерченных парковочных мест, и это проявляется и в статистике ущербов. Всем очевидно, что если добавить в зону парковки столбы, мусорные ящики, ограждения, то частота ущербов значительно увеличится. Водителю, помимо стесненных условий парковки, неправильно припаркованных автомобилей и увлеченных покупками пешеходов, также нужно учитывать плохую видимость, игнорирующих действующее при движении на парковке правило правой руки и забывчивых водителей, ищущих, где они оставили свой автомобиль», – добавил Привой.

Случаи ущерба от А до Я

Если дорожная страховка покрывает причиненный виновником аварии ущерб пострадавшему, то для приведения в порядок собственного автомобиля полезно иметь также страховку автомобиля, то есть каско. «При наличии каско нужно в случае возмещения ущербов одной аварии, как правило, заплатить основную собственную ответственность. Средний платеж каско составляет 300-500 евро, обычная основная собственная ответственность равна 190 евро, а средний ущерб от полученной на парковке вмятины-царапины составляет около 1500 евро.

Если ущерб причинен дополнительно и другому имуществу (например, столбу, воротам, стене), то этот полученный вред собственник имущества может устранить сам, но ущерб должен быть зарегистрирован так же, как если бы столкнулись два автомобиля. Если на автомобиль заключен договор каско, за счет каско можно восстановить и то транспортное средство, которое повредило данное имущество», - сказал Привой.

Кроме наносимых на парковках вмятин на автомобили, распространены наезды на ограждения на заправках, мойках, а также на дорожные ограждения. Привой привел самые крупные размеры причиненного транспортному средству ущерба: «Вспоминается наезд задним ходом на дом, по которому был возмещен ущерб около 3000 евро, и еще въезд задним ходом в гараж, когда возмещению подлежал ущерб приблизительно в 3200 евро. Также был зафиксирован наезд задним ходов на забор, стоимость которого превысила 4000 евро. Из крупнейших ущербов на парковках в прошлом году, когда виновный покинул место происшествия, пострадавшему было выплачено на восстановление транспортного средства более 4400 евро», – добавил он.