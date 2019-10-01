Праздник стропил на стройке торгового центра в Копли

Торговый центр по адресу Копли, 69В будет двухэтажным и в плане станет напоминать букву «Т». Арендуемые площади здания составят 1400 метров. Ключевой для нового центра договор аренды заключен с Maxima – здесь появится магазин площадью 700 квадратных метров, где будут работать до 25 человек. Договоры аренды площадей на первом этаже также заключены с Benu Apteek и Olympic Casino. На втором этаже свободные коммерческие площади еще есть.