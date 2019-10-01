Праздник стропил на стройке торгового центра в Копли

В последние дни сентября в Пыхья-Таллинне состоялся традиционный праздник стропил на стройке торгового центра по адресу Копли, 69В. Собственником и девелопером здания, строительство которого будет завершено к концу этого года, является специализирующаяся на коммерческой недвижимости инвестиционная фирма Colonna. Строит торговый центр компания Eston Ehitus AS
Торговый центр по адресу Копли, 69В будет двухэтажным и в плане станет напоминать букву «Т». Арендуемые площади здания составят 1400 метров. Ключевой для нового центра договор аренды заключен с Maxima – здесь появится магазин площадью 700 квадратных метров, где будут работать до 25 человек. Договоры аренды площадей на первом этаже также заключены с Benu Apteek и Olympic Casino. На втором этаже свободные коммерческие площади еще есть.
На традиционном празднике стропил представитель собственника, руководитель по строительству Colonna Виллу Керсна торжественно снял со стропил повешенный туда строителями венок. На мероприятии также присутствовали представители Colonna, Eston Ehitus и Olympic Casino.
По словам Виллу Керсна, строительство торгового центра продвигается по плану и здание будет готово к концу этого года.