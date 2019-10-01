Вт, 1.10.2019
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  • Ни славы, ни рекорда: Каур Кивистик провалил чемпионат мира

Ни славы, ни рекорда: Каур Кивистик провалил чемпионат мира

Каур Кивистик

ФОТО: Tairo Lutter

Собиравшийся на чемпионате мира в Катаре побить свой же рекорд страны эстонский бегун Каур Кивистик занял в общей классификации только 39-е место в стипль-чезе.

Кивистик установил в начале сентября новый рекорд Эстонии на дистанции 3000 метров с барьерами и собирался улучшить данное достижение в Катаре, поборовшись за путевку в основной забег, но судьба распорядилась иначе и со временем хуже рекорда страны на 11 секунд, 8.39,26, Кивистик занял в своем предварительном забеге последнее место, проиграв победтелю предварительных забегов, кенийцу Гетнету Уэйлу почти 27 секунд.

Сам Кивистик пояснил свою неудачу долгим и насыщенным сезоном, заявив, что на последних двух 400-метровых кругах чувствовал себя полностью выжатым.

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