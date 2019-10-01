Ни славы, ни рекорда: Каур Кивистик провалил чемпионат мира

Кивистик установил в начале сентября новый рекорд Эстонии на дистанции 3000 метров с барьерами и собирался улучшить данное достижение в Катаре, поборовшись за путевку в основной забег, но судьба распорядилась иначе и со временем хуже рекорда страны на 11 секунд, 8.39,26, Кивистик занял в своем предварительном забеге последнее место, проиграв победтелю предварительных забегов, кенийцу Гетнету Уэйлу почти 27 секунд.