Ни славы, ни рекорда: Каур Кивистик провалил чемпионат мира

Собиравшийся на чемпионате мира в Катаре побить свой же рекорд страны эстонский бегун Каур Кивистик занял в общей классификации только 39-е место в стипль-чезе.
Кивистик установил в начале сентября новый рекорд Эстонии на дистанции 3000 метров с барьерами и собирался улучшить данное достижение в Катаре, поборовшись за путевку в основной забег, но судьба распорядилась иначе и со временем хуже рекорда страны на 11 секунд, 8.39,26, Кивистик занял в своем предварительном забеге последнее место, проиграв победтелю предварительных забегов, кенийцу Гетнету Уэйлу почти 27 секунд.
Сам Кивистик пояснил свою неудачу долгим и насыщенным сезоном, заявив, что на последних двух 400-метровых кругах чувствовал себя полностью выжатым.