Пару лет назад жительница Эстонии обратилась в Кассу по безработице, а сегодня она расширяет свой бизнес на Австралию

У пособия Кассы по безработице на начало предпринимательства нет границ – с помощью него можно организовать фирму по общественному питанию, предлагая домашнюю еду, или завоевать экспортный рынок в Австралии.
Кае Эйслер, имеющая большой опыт руководителя проектов в строительной сфере, пару лет назад искала для себя новые возможности, стала обращать внимание на послеоперационные жилеты для собак, и у нее возникло много идей по их усовершенствованию.
«Всю жизнь я была руководителем проектов, и по договору на зарплату работала только в двадцать лет. Поэтому предпринимательство не было для меня чем-то новым», сказала Эйслер.
Фирму MiuMed OÜ по производству послеоперационных жилетов для собак и кошек она основала летом 2017 года. Эйслер рассматривала различные возможности для начала предпринимательства, но в конечном итоге решила воспользоваться помощью Кассы по безработице и пошла на курсы по предпринимательству.
Анализ рынка и другие расчеты и таблицы, которые Эйслер сделала во время прохождения курсов, помогли ей более точно определить видение, какой должна быть фирма. Она не уверена, что без поддержки Кассы по безработице она бы могла взять себя в руки и начать свое дело. «Составляла таблицы и узнавала, как работают ветеринарные клиники. Это дало мне смелость и веру в то, что моя идея может реализоваться», – рассказала Эйслер.
Она получила много отзывов от ветеринаров о том, какие послеоперационные жилеты для собак и кошек хорошо выполняют свою задачу, и что можно было бы сделать лучше. «Работники клиник были очень доброжелательны, и благодаря им мне удалось начать и развить этот бизнес», – признается она.
Фирма MiuMed OÜ пробовала расширяться и на иностранные рынки. Сначала фирма попробовала выйти на рынки Швеции и Финляндии, но оттуда поступило лишь несколько заказов. Также не увенчались успехом и попытки выхода на рынки Латвии и Литвы.
От Скандинавии до Австралии
«Сейчас я пробую выйти на рынок Австралии. Цены уже просчитаны и найден логист», – сказала она и пояснила, что сейчас на другой стороне шара проходит ознакомление с ее продукцией – пробные экземпляры и рекламные материалы отправлены, а ее партнер на месте подготавливает рынок и узнает, где лучше продавать жилеты для животных, в клиниках или в магазинах.
Эйслер оптимистична в отношении австралийского рынка, потому что люди там очень любят животных, а суммы, которые там тратятся в месяц на содержание домашнего питомца, в несколько раз больше, чем в Эстонии.
Противоположно экстравагантным планам фирмы MiuMed OÜ, основатель Uueskuues Koduköök OÜ Керсти Пурге предлагает прекрасную услугу питания нескольким местным клиентам.
Когда Пурге ушла со своего последнего места работы, она рассматривала несколько вариантов, чем заняться в будущем. Одним из вариантов была социальная работа, но выбор пал на кулинарию. Она пошла учиться в Тартуский центр профессионального образования по специальности повар и пекарь-кондитер.
Затем Пурге основала фирму и стала предлагать услуги по питанию, ее целью было создать себе рабочее место. Одной из совладелиц фирмы является ее дочь, которая отвечает за рекламу и маркетинг.
Блюда советского времени в новом обличье
«Мы предлагаем самые популярные блюда советской кухни, но в другой сервировке и с некоторыми дополнениями. Наши блюда немного другие и более современные», объяснила она. Из этой идеи и родилось название фирмы - Uueskuues Koduköök.
«Мы готовим праздничные блюда, без которых в то время не обходился ни один стол – например, селедку под шубой», – отмечает она. Пурге рассказала о том, как они делают рецепты более современными, что в картофельном салате они заменили колбасу на мелко нарезанное мясо и т.д. В меню входят также сладкие торты, хлебные торты, кренделя и пирожные. «Мы также сделали эти блюда более полезными для здоровья», – добавила она.
Бизнес-идея предлагать ностальгические блюда появилась у предпринимательницы тогда, когда она организовала домашнее кафе во дворе своего дома. Тогда она смогла посмотреть, что нравится людям, и что блюда советского времени пришлись им по нраву. «Люди скучают по старым и хорошим вещам», – подтвердила она.
Повар-кондитер готовит еду на своей домашней кухне, и услугу по приготовлению еды предлагает на месте там, куда приглашают. Ее партнерами сейчас являются одна мыза и центр отдыха. «Пока я делаю все сама и больше просто не успеваю», сказала она.
Пурге думает, что без помощи кассы по безработице, у нее не было бы фирмы. «Каждое начало трудное, и нужно задать вопрос, почему именно меня должны выбрать? И постоянно нужно утверждаться снова и снова. Но если вы предлагаете качество, то это пойдет как снежный ком – люди будут советовать вас друг другу», говорит предпринимательница.
Подходит ли мне предпринимательство?
Понятно, что предпринимательство подходит не всем и хорошо бы было выяснить это до того, как нырнуть с головой в мир бизнеса. Хорошая возможность учиться на опыте других – это принять участие в неделе предпринимательства.
Уже в четырнадцатый раз в начале октябре проходит неделя предпринимательства, и в этом году Касса по безработице в течение недели организует более 50 мероприятий, с которыми можно ознакомиться на сайте www.osal2019.com.