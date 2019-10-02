Пару лет назад жительница Эстонии обратилась в Кассу по безработице, а сегодня она расширяет свой бизнес на Австралию

Кае Эйслер, имеющая большой опыт руководителя проектов в строительной сфере, пару лет назад искала для себя новые возможности, стала обращать внимание на послеоперационные жилеты для собак, и у нее возникло много идей по их усовершенствованию.

«Всю жизнь я была руководителем проектов, и по договору на зарплату работала только в двадцать лет. Поэтому предпринимательство не было для меня чем-то новым», сказала Эйслер.

Фирму MiuMed OÜ по производству послеоперационных жилетов для собак и кошек она основала летом 2017 года. Эйслер рассматривала различные возможности для начала предпринимательства, но в конечном итоге решила воспользоваться помощью Кассы по безработице и пошла на курсы по предпринимательству.

Анализ рынка и другие расчеты и таблицы, которые Эйслер сделала во время прохождения курсов, помогли ей более точно определить видение, какой должна быть фирма. Она не уверена, что без поддержки Кассы по безработице она бы могла взять себя в руки и начать свое дело. «Составляла таблицы и узнавала, как работают ветеринарные клиники. Это дало мне смелость и веру в то, что моя идея может реализоваться», – рассказала Эйслер.

Она получила много отзывов от ветеринаров о том, какие послеоперационные жилеты для собак и кошек хорошо выполняют свою задачу, и что можно было бы сделать лучше. «Работники клиник были очень доброжелательны, и благодаря им мне удалось начать и развить этот бизнес», – признается она.

Фирма MiuMed OÜ пробовала расширяться и на иностранные рынки. Сначала фирма попробовала выйти на рынки Швеции и Финляндии, но оттуда поступило лишь несколько заказов. Также не увенчались успехом и попытки выхода на рынки Латвии и Литвы.

От Скандинавии до Австралии

«Сейчас я пробую выйти на рынок Австралии. Цены уже просчитаны и найден логист», – сказала она и пояснила, что сейчас на другой стороне шара проходит ознакомление с ее продукцией – пробные экземпляры и рекламные материалы отправлены, а ее партнер на месте подготавливает рынок и узнает, где лучше продавать жилеты для животных, в клиниках или в магазинах.

Эйслер оптимистична в отношении австралийского рынка, потому что люди там очень любят животных, а суммы, которые там тратятся в месяц на содержание домашнего питомца, в несколько раз больше, чем в Эстонии.

Противоположно экстравагантным планам фирмы MiuMed OÜ, основатель Uueskuues Koduköök OÜ Керсти Пурге предлагает прекрасную услугу питания нескольким местным клиентам.

Когда Пурге ушла со своего последнего места работы, она рассматривала несколько вариантов, чем заняться в будущем. Одним из вариантов была социальная работа, но выбор пал на кулинарию. Она пошла учиться в Тартуский центр профессионального образования по специальности повар и пекарь-кондитер.