Путин призвал госСМИ перестать очернять Украину

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость поменять редакционную политику в отношении Украины на некоторых федеральных телеканалах, которые, по мнению граждан страны, выставляют Украину в не очень выгодном свете, Путин сказал следующее: «Если они, как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе».

По его словам, если подача информации об Украине на российском телевидении трактуется как невыгодная, «значит чего-то не хватает в наших программах».

Те, на ком «шапка горит», сразу отреагировали.

Телеведущая Ольга Скабеева, которая совместно со своим мужем Евгением Поповым ведет ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-12, уже много лет подряд посвящает почти все выпуски этой программы «вражеской» Украине. Поэтому Скабеева в своем Telegram-канале сразу отписалась, комментируя упрек президента РФ.

«Специально никогда этого не делаем», - цитирует агентство РИА «Новости» слова Скабеевой, которая только накануне получила за свои программы премию ТЭФИ в номинации «Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма».

Соведущий Скабеевой, ее супруг Евгений Попов, выложил пост Скабеевой в своем аккаунте, полностью согласившись со сказанным.

Ранее Попов признал, что он и его супруга предпочитают говорит в эфире об Украине, так как рейтинги таких передач гораздо выше, чем программ о внутренней политике России.

«Украинская тема» занимает огромное место и в эфирах программ ведущего канале «Россия 1» Владимира Соловьева и его коллеги, ведущего «Вестей недели» Дмитрия Киселева. Не исключено, что направленность их программ в отношении Украины после слов президента изменится.

Утро после того, как Путин сказал, что "мы не должны выставлять братский народ в невыгодном свете" - глазами @Sergey_Elkin



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Путин обвинил российские телеканалы в очернении Украины.



Соловьёв, Киселёв, Скабеева и прочие сегодня выйдут в эфир в майках "Я/Мы Бандера". — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 3 октября 2019 г.