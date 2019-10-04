Стрельба и 200 км/ч по встречке: ночная погоня в Таллинне закончилась возгоранием автомобиля

Патрульные полицейские вчера в 23 часа в столичном районе Нымме на Пярнуском шоссе дали распоряжение остановиться автомобилю Mercedes-Benz, но водитель приказ проигнорировал и прибавил скорость. Нарушитель попытался скрыться по улице Ярвевана в сторону Тартуского шоссе, при этом он неоднократно подвергал опасности других участников дорожного движения.

Водитель Mercedes гнал по шоссе Таллинн-Тарту, потерял управление, машина сделала несколько пируэтов, но водитель смог вновь взять контроль над управлением и продолжить гонку. «Чтобы остановить нарушителя, полицейский сделал несколько выстрелов в область колес Mercedes, в результате чего была пробита одна шина», - сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне.

Но это не остановило водителя Mercedes, и он продолжил мчаться по встречной полосе в сторону Тарту. «Скорость автомобиля выросла до 200 км/ч, навстречу постоянно ехали другие автомобили, из-за чего была создана реальная угроза другим участникам дорожного движения», - добавляет Рандлайне.

На помощь пришли другие полицейские патрули, и возле виадука Патика водитель Mercedes развернулся в сторону Таллинна. В 23.30 передняя часть Mercedes загорелась, и водитель вынужден был сбавить скорость.

Полицейские задержали находившихся в Mercedes 29-летнего и 53-летнего мужчин, у которых не было водительских прав. Кто сидел за рулем, устанавливается. Оба задержанных были трезвы. В течение года оба неоднократно отстранялись от вождения. Для тушения горящего Mercedes на место прибыли спасатели, поэтому ночью движения на шоссе было частично нарушено.