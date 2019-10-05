Знаете ли вы: внешность маклера может сорвать сделку с недвижимостью

Одного неверного шага на рынке недвижимости достаточно, чтобы разорвать сделку. Может ли внешний вид маклера на самом деле иметь такое большое значение, спрашивает Postimees.
Согласно недавнему исследованию, внешний вид маклера играет огромную роль. 20 процентов потенциальных покупателей не доведут сделку до конца, если им придется иметь дело с плохо одетым маклером.
От маклера ждут, чтобы он приходил на показ квартиры в официальном деловом костюме, а небрежно одетый маклер не вызывает у покупателя доверия, пишет ideal.co.uk.
Опрос выявил еще один захватывающий факт: ни чрезмерно эротическое платье, ни маскарадный костюм не вызовут у покупателей желания приобрести недвижимость.