Фото: в продажу поступил один из лауреатов конкурса «Наш дом 2018»

Этот дом, состоящий из кухни, гостиной, четырех спален, бани, прачечной, ванной, туалета и технических помещений, находится в волости Раэ.

ФОТО: City24

Речь идет о построенном по индивидуальному проекту доме. Другого такого в Эстонии нет. Построенный в 2018 году дом не оставит равнодушным не только обычного покупателя: любой знаток и ценитель архитектуры и дизайна отметит высокий профессионализм его создателей. Дом продается со всей меблировкой и предметами обстановки и декора.

ФОТО: City24

Кроме всего перечисленного большим достоинством дома площадью 192,9 м2 является его просторная планировка. Дому присвоен В-класс энергосбережения, поэтому сожержать его не слишком дорого. К тому же в доме установлена вентиляционная система с 90-процентной рекуперацией тепла.

ФОТО: City24

Большинство мебели сделано по индивидуальным заказам эстонскими и зарубежными мастерами. Все дизайнерские детали также подобраны с большим вкусом.