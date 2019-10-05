Сб, 5.10.2019
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  • Фото: в продажу поступил один из лауреатов конкурса «Наш дом 2018»

Фото: в продажу поступил один из лауреатов конкурса «Наш дом 2018»

ФОТО: City24

На конкурсе «Meie kodu 2018» этот объект стал победителем в номинации «модный дом». Теперь он ждет новых хозяев, сообщает Postimees

Этот дом, состоящий из кухни, гостиной, четырех спален, бани, прачечной, ванной, туалета и технических помещений, находится в волости Раэ.  

ФОТО: City24

Речь идет о построенном по индивидуальному проекту доме. Другого такого в Эстонии нет. Построенный в 2018 году дом не оставит равнодушным не только обычного покупателя: любой знаток и ценитель архитектуры и дизайна отметит высокий профессионализм его создателей. Дом продается со всей меблировкой и предметами обстановки и декора. 

ФОТО: City24

Кроме всего перечисленного большим достоинством дома площадью 192,9 м2 является его просторная планировка. Дому присвоен В-класс энергосбережения, поэтому сожержать его не слишком дорого. К тому же в доме установлена вентиляционная система с 90-процентной рекуперацией тепла. 

ФОТО: City24

Большинство мебели сделано по индивидуальным заказам эстонскими и зарубежными мастерами. Все дизайнерские детали также подобраны с большим вкусом. 

Многочисленные фотографии и технические подробности находятся на странице портала недвижимости City24

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