Вс, 6.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Нидерланды полностью откажутся от названия Голландия

Амстердам. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Нидерланды полностью откажутся от названия Голландия, чтобы продвигать страну за рубежом. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на The Guardian.

Ребрендинг страны начнется в конце 2019 года. То есть, на конкурсе «Евровидение» в следующем году государство выступит под своим официальным названием. То же самое будет наблюдаться на Олимпиаде-2020 в Токио - в соревнованиях будет участвовать команда Нидерландов, а не Голландии, передает Русский TVNET.

Сборная страны по футболу также прекратит использование названия Голландия.

Как указали местные власти, таким образом правительство пытается обновить образ страны и ее жителей, поскольку обычно Нидерланды ассоциируются у иностранцев с наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме. 

На самом деле, Голландия - это название области на западе Нидерландов, где расположены три крупнейших города страны: Амстердам, Роттердам и Гаага.

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