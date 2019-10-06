Пожизненное заключение и клеймо убийцы: как в Германии наказывают виновников смертельных ДТП

550 лошадей под капотом… 300 километров в час… С нуля до ста за 4,2 секунды…Оглушительный выхлоп… 20-летний Мерт давно мечтал если не купить, то хотя бы прокатиться на спорткаре такого класса и показать приятелям, на что он способен. А тут предлагают взять напрокат Jaguar F-Type всего за 149 евро в день. Такую сумму смог осилить даже ученик-автомеханик.

Вечером 6 марта 2019 года Мерт несся в центр Штутгарта со скоростью 165 километров в час по улице Розенштайнштрассе, где было разрешено только 50. Встречная машина поворачивала налево. Чтобы избежать столкновения, Мерт взял резко влево, не справился с управлением и врезался в выезжавший из подземного гаража маленький Citroёn. За рулем был 25-летний Риккардо, рядом - его 22-летняя подруга Жаклин. У обоих не было шансов остаться в живых.

Мерт Т. (фамилия пока не разглашается) с конца сентября на скамье подсудимых в земельном суде Штутгарта. И судят его по статье "убийство".

Что показал бортовой компьютер Jaguar F-Type?

Вначале прокуратура возбудила против оставшегося целым и невредимым водителя спорткара дело по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Раньше в Германии за гибель человека в ДТП сажали максимум на пять лет. Мерту грозит пожизненное. И в зал суда его ввели в наручниках.

Восстанавливая данные бортового компьютера Jaguar, полицейские эксперты установили, что непосредственно перед столкновением водитель до конца утопил в пол педаль газа. Это значит, решили следователи, он сознательно принимал в расчет гибель случайного человека. А это уже другая статья - не причинение смерти по неосторожности (Totschlag), а убийство (Mord).

"Он понимал, что среагировать на поворачивающие перед ним машины невозможно, - заявила в суде прокурор Кристине Бец. - Он понимал, что столкновение на такой скорости может повлечь за собой гибель других людей, и осознанно принимал их смерть в расчет".

Если Мерту повезет и его будут судить как "лицо молодого возраста" (в немецком уголовном праве такими считаются люди, достигшие 18 лет, но еще не достигшие 21 года), то он сядет максимум на 15 лет. Но 20-летних допускается судить и как взрослых. Тогда срок будет пожизненным. И в Германии Мерт - не первый, машину которого квалифицируют как орудие убийства, и судят не за нарушение ПДД.

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