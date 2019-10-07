Пн, 7.10.2019
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Глава Минэнерго США: "Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по безопасности Европы

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"Северный поток-2".

ФОТО: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) увеличит влияние России на внешнюю политику Европы.

«Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы, и Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками», - заявил Перри на энергетическом форуме в Вильнюсе в понедельник.

По словам министра, газопроводы Nord Stream и TurkStream, которые прокладываются из России в Германию и Турцию, «позволят Москве до конца десятилетия прекратить транзит газа через Украину».

«"Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы», - подчеркнул Перри.

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