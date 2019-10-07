Глава Минэнерго США: "Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по безопасности Европы

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) увеличит влияние России на внешнюю политику Европы.
«Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы, и Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками», - заявил Перри на энергетическом форуме в Вильнюсе в понедельник.
По словам министра, газопроводы Nord Stream и TurkStream, которые прокладываются из России в Германию и Турцию, «позволят Москве до конца десятилетия прекратить транзит газа через Украину».
«"Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы», - подчеркнул Перри.