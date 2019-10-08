Нарва теряет преимущества, из-за которых здесь появлялись иностранные предприятия: что делать, если они закроются?

“Если будут какие-то негативные моменты в течение следующего года, то в следующие два-три года они компенсируются, - сказала Лариса Шабунова. - Это позитивный сценарий. Негативный сценарий - если не произойдет никаких кардинальных перемен с точки зрения развития конкурентоспособности, то бизнес из Нарвы может начать вообще уходить.

Так как мы завязаны на производство для Европы, мы конкурируем с предприятиями Европы, а в последнее время - с Китаем и Индией. И вы даже не представляете, какими темпами сейчас развивается Китай, а особенно - Индия. Наверное вы знаете, что строится железная дорога, по которой в течение шести-десяти дней товар будет приходить в Европу. Если мы из Нарвы отправляем груз в Европу, и срок доставки примерно два-три дня, а, может быть, четыре, а Китай начнет поставлять за шесть дней, то на этом все - мы начнем терять конкурентные преимущества.

Для нас очень важно развитие технологий, причем нужно быть в чем-то впереди. Сохранение статус-кво - это самое худшее состояние, которое только может представить себе любое производственное предприятие. Должно быть постоянное развитие”.

Яна Павленкова надеется, что за два-пять лет, в том числе и благодаря работе Objekt, в Нарве появится какая-то история успеха начинающей компании, на которую сможет ориентироваться молодежь:

“Вот этого я очень жду от нашего региона. Нам нужен человек, который не побоится и выстрелит так, что все скажут - если он смог, я тоже смогу”.

“Негативный сценарий - это если всё останется, как сейчас, - сказал Станислав Пирк, делая свой прогноз на 5-10 лет. - Если мы хотим конкурировать на мировом рынке, мы должны догонять темпы роста Китая”.

“Пессимистичный вариант таков, что производство, которое основано на иностранных деньгах и пришло сюда в поисках дешевой рабочей силы - оно уйдет отсюда, - прогнозирует Юри Сайя. - Выживут творческие предприятия, IT-предприятия, но опять-таки вопрос времени, когда они отсюда уедут. Потому что, если все заказчики будут где-то в других местах, они точно также уйдут туда. Может быть, останется производство типа швейного и тот же Fortaco будет еле-еле перебиваться и пытаться производить массово что-то очень недорогое. Весь доход будет уходить в головные предприятия за границу.

Оптимистичный сценарий я вижу в том, что предприятиям нужно немного по-другому работать”.

Юри Сайя считает, что многих специалистов, которых нарвские предприниматели не могут найти в городе, можно найти в других местах - на удаленную работу.