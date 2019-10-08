Нарва теряет преимущества, из-за которых здесь появлялись иностранные предприятия: что делать, если они закроются?

Ида-Вирумаа больше не является регионом, где иностранные инвесторы могут найти хороших специалистов за низкую зарплату. Оплата труда квалифицированных рабочих растет, но сами они активно разъезжаются. Эксперты сходятся в том, что в ближайшие годы экономическая ситуация на Северо-Востоке изменится, и чтобы сохранить рабочие места тоже нужно будет что-то менять. Но что конкретно предстоит сделать, пока угадывается с трудом. В мультимедийном центра Objekt в Нарве в понедельник прошла дискуссия о будущем предпринимательства в Ида-Вирумаа и в Нарве.
Зарплаты в Нарве - низкие или высокие?
Обсудить будущее местного бизнеса собрались директор завода Fortaco Estonia Лариса Шабунова, руководитель по маркетингу Фонда развития промпарков Ида-Вирумаа Вадим Орлов, консультант Центра развития предпринимательства Ида-Вирумаа Станислав Пирк и руководитель мультимедийного центра Objekt Яна Павленкова.
По данным Станислава Пирка, по сбору подоходного налога и уровню зарплат Нарва - лидер антирейтинга. Именно здесь самые плохие показатели в Эстонии. Вадим Орлов заметил, что у него - другие цифры, но согласился, что зарплаты в Нарве невысокие.
Низкие зарплаты Станислав Пирк считает одной из главных проблем местной экономики:
“Это мешает населению потреблять, а это ограничивает наше предпринимательство. Кризис закончился, но привычка экономить осталась. Даже люди, которые хорошо зарабатывают, имеют членов семьи, которые зарабатывают меньше или не работают. Люди, которые реально тратят деньги, у нас есть, но их очень мало. Это ограничивает наше предпринимательство”.
Вадим Орлов считает, что с точки зрения инвесторов низкие зарплаты - это конкурентное преимущество Ида-Вирумаа: расходы на рабочую силу здесь ниже. В то же время, чем больше в регион придет инвесторов, тем больше вырастут зарплаты, замечает Орлов:
“Нужно понимать, что работодатель, покупая ресурс, платит за него ровно столько, сколько ресурс стоит на рынке. Чтобы стоимость этого ресурса была выше, нужно повысить спрос. Законы рынка никто не отменял. Нужно, чтобы было больше рабочих мест - будет конкуренция и зарплаты начнут расти. Если мы говорим о том, какой инструмент наиболее эффективен для того, чтобы работающие в Нарве люди получали больше - это только увеличение количества рабочих мест, привлечение новых инвесторов”.
Директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова не согласна, что зарплаты в Нарве низкие. По ее мнению, в городе очень много рабочих мест, не требующих квалификации, где платят “минималку”. Это и создает грустную статистику. А среди квалифицированных работников зарплаты обычно не меньше 1500 евро.
“Работники - далеко не глупые. Они тоже ищут, где больше платят и где лучше условия труда. Мы конкурируем за работников не только с другими предприятиями Нарвы, мы конкурируем с предприятиями по всей Эстонии и с предприятиями Финляндии, - говорит Лариса Шабунова. - Работники сейчас предпочитают проехать два часа до Таллинна и получать таллиннскую зарплату. А если добавить еще два часа до Финляндии и получать финскую зарплату… Для того, чтобы нам иметь достаточно стабильный состав работников, мы должны конкурировать по зарплатам с Таллинном, по крайней мере”.
В ситуации, когда, например, сварщики хорошо знают себе цену и легко уезжают работать в Финляндию, Fortaco Estonia инвестирует в роботизированную сварку, чтобы просто уменьшить потребность в сварщиках.
“Получается, что машины частично заменяют людей”, - замечает Лариса Шабунова.
Скорость имеет значение
Фонд развития промпарков Ида-Вирумаа занимается подготовкой площадок для строительства промышленных предприятий - готовит территорию, подводит все коммуникации, дороги и продает участки инвесторам. Вадим Орлов рассказал, что за время своего существования фонд продал 27 участков. Десять предприятий уже построено в промпарках - шесть в Нарве, четыре в Йыхви. В них работает около 650 человек, за последние полтора года эти предприятия заплатили 7,7 млн евро различных налогов.
Предприятия, работающие в промпарках, примерно на 90% основаны на российском капитале. В глазах российских инвесторов преимущество Эстонии в низких административных барьерах, что дает возможность очень быстро реализовывать проекты. Оформить все необходимые разрешения и построить новый завод в Нарве или Йыхви можно за год, в России это занимает гораздо больше времени.
По словам Вадима Орлова, это главное конкурентное преимущество региона, гораздо более важное, чем низкие расходы на рабочую силу.
Старые преимущества исчезли
С факторами, которые являются конкурентными преимуществами Нарвы и Ида-Вирумаа с точки зрения западных инвесторов - сложнее. Много лет считалось, что открывать новые предприятия в Нарве легче, чем в других местах благодаря наследию старой промышленности - это не только пустующие здания, но и оставшиеся без прежней работы инженеры и другие специалисты.
“Когда-то говорили, что у нас классные инженеры, поэтому здесь можно делать бизнес, работать - есть компетенции. Так вот - нет больше компетенций”, - заявил Станислав Пирк.
Технологии изменились. По словам Пирка, специалистов с квалификацией, которая нужна именно сейчас, в Нарве остро не хватает. Очень полезное дело в этом смысле начал Нарвский колледж ТУ, открывший обучение IT-специалистов, но этого мало для появления новой промышленности.
“Есть дилемма яйца и курицы, - говорит Станислав Пирк и приводит пример. - У нас нет стартапов, потому что нет программистов соответствующей квалификации. Но программистов нет, потому что нет стартапов”.
Директор нарвского Департамента городского развития и экономики Юри Сайя, который присутствовал на дискуссии как зритель, в интервью для Rus.Postimees согласился с тем, что ситуация меняется:
“Мы уже потеряли свое конкурентное преимущество в виде дешевой рабочей силы, потому что наша дешевая рабочая сила разъехалась по Скандинавии и в Таллинн, а квалифицированная - уехала еще дальше, - сказал Юри Сайя. - На зарплаты тех, кто остался, есть давление со стороны остальной Эстонии. У нас зарплаты достаточно высокие уже сейчас, и как сегодня сказала представитель Fortaco, у них уже большие проблемы с этим”.
Сохранить привлекательность Нарвы для инвесторов и остановить рост зарплат, неожиданно замечает директор Департамента городского развития и экономики, помогают временные украинские работники:
“В этом году было более 30 000 заявлений о регистрации украинцев, которые работают в Эстонии без разрешения на работу. Достаточно, чтобы работодатель зарегистрировал работу украинца здесь, и человек может работать девять месяцев в Эстонии без разрешения на работу и без каких-либо проблем”.
Негативный сценарий: предприятия могут закрываться
Завод Fortaco Estonia в Нарве, ведущий историю от “Балтийца”, сейчас активно расширяется - в новое здание и оборудование инвестировано более 10 млн евро. По словам Ларисы Шабуновой, завод в 2017 году увеличил производство на 35%, в 2018 году - на 30%, в этом году - примерно на 8%, в следующем ожидается рост около 5%. Нетрудно заметить, что рост замедляется, как и рост экономики Эстонии вообще. По мнению директора Fortaco Estonia, стоит ожидать или падения экономики, или стабилизации на одном уровне, но за следующие пять лет экономика восстановится и будет переживать очередной бум.
“Если будут какие-то негативные моменты в течение следующего года, то в следующие два-три года они компенсируются, - сказала Лариса Шабунова. - Это позитивный сценарий. Негативный сценарий - если не произойдет никаких кардинальных перемен с точки зрения развития конкурентоспособности, то бизнес из Нарвы может начать вообще уходить.
Так как мы завязаны на производство для Европы, мы конкурируем с предприятиями Европы, а в последнее время - с Китаем и Индией. И вы даже не представляете, какими темпами сейчас развивается Китай, а особенно - Индия. Наверное вы знаете, что строится железная дорога, по которой в течение шести-десяти дней товар будет приходить в Европу. Если мы из Нарвы отправляем груз в Европу, и срок доставки примерно два-три дня, а, может быть, четыре, а Китай начнет поставлять за шесть дней, то на этом все - мы начнем терять конкурентные преимущества.
Для нас очень важно развитие технологий, причем нужно быть в чем-то впереди. Сохранение статус-кво - это самое худшее состояние, которое только может представить себе любое производственное предприятие. Должно быть постоянное развитие”.
Яна Павленкова надеется, что за два-пять лет, в том числе и благодаря работе Objekt, в Нарве появится какая-то история успеха начинающей компании, на которую сможет ориентироваться молодежь:
“Вот этого я очень жду от нашего региона. Нам нужен человек, который не побоится и выстрелит так, что все скажут - если он смог, я тоже смогу”.
“Негативный сценарий - это если всё останется, как сейчас, - сказал Станислав Пирк, делая свой прогноз на 5-10 лет. - Если мы хотим конкурировать на мировом рынке, мы должны догонять темпы роста Китая”.
“Пессимистичный вариант таков, что производство, которое основано на иностранных деньгах и пришло сюда в поисках дешевой рабочей силы - оно уйдет отсюда, - прогнозирует Юри Сайя. - Выживут творческие предприятия, IT-предприятия, но опять-таки вопрос времени, когда они отсюда уедут. Потому что, если все заказчики будут где-то в других местах, они точно также уйдут туда. Может быть, останется производство типа швейного и тот же Fortaco будет еле-еле перебиваться и пытаться производить массово что-то очень недорогое. Весь доход будет уходить в головные предприятия за границу.
Оптимистичный сценарий я вижу в том, что предприятиям нужно немного по-другому работать”.
Юри Сайя считает, что многих специалистов, которых нарвские предприниматели не могут найти в городе, можно найти в других местах - на удаленную работу.
“Надо перешагнуть этот барьер, - считает Юри Сайя. - Может быть, не нужен дизайнер прямо здесь, на месте. Если у нас будут комфортные условия жизни, комфортная среда, те же дизайнеры могут работать у нас. Но они могут работать и в Таллинне, да где угодно, но работу они будут делать для наших предприятий, и наши предприятия будут процветать. Вот позитивный вариант - если предприниматели посмотрят по-другому на решение проблем и перестанут их решать вчерашними способами”.
Скучное предпринимательство
Вадим Орлов рассказал, что крупные предприятия из нарвского промпарка испытывают нехватку местных субподрядчиков - в Нарве просто недостаточно малых предприятий с работниками высокой квалификации.
По словам Станислава Пирка, в Нарве регистрируется около 100 новых компаний в год.
“Это хорошая цифра для Нарвы, но это в 3-4 раза меньше на тысячу жителей, чем в Таллинне, в два раза меньше в Тарту и Пярну. В Ида-Вирумаа - самая низкая предпринимательская активность”, - сказал он.
Станислав Пирк отмечает, что почти все начинающие предприниматели, которые обращаются к нему за консультацией, планируют зарабатывать очень привычными способами - открыть салон красоты, оказывать услуги шиномонтажа, проводить электроработы или отделочные работы. Неожиданные идеи встречаются всего пару раз в год.
По словам руководителя по маркетингу мультимедийного центра Objekt Антона Осиповского, он надеется, что именно Objekt сможет привлечь в Нарву или “вырастить” новые креативные виды бизнеса. В целом, все участники дискуссии сошлись на том, что выход из положения может находиться где-то в той области, в которой работает Objekt.
Руководитель Objekt Яна Павленкова согласна с тем, что сейчас креативных предприятий (включая сферу IT) в Нарве и вообще в Ида-Вирумаа меньше, чем в Таллинне и Тарту.
“В Нарве и Ида-Вирумаа цифры не такие, как хотелось бы. Но это, если мы сравниваем себя с Таллинном и Тарту. Если мы сравниваем себя, простите, с Каркси-Нуйа, то всё у нас круто”, - говорит она.