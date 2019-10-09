Swedbank объяснил, почему намерен закрыть ласнамяэскую контору на Паэ

Районная управа Ласнамяэ обратилась в Swedbank в связи с закрытием банковского представительства в микрорайоне Паэ. Об этом сообщается на странице управы в Facebook.
В управу стали поступать сообщения обеспокоенных жителей с просьбой найти возможность не закрывать расположенную в торговом центре микрорайона Паэ контору банка. Закрытие представительства, по оценке жителей, приведет к тому, что они останутся без услуг Swedbank, поскольку другие районные конторы банка расположены далеко и до них тяжело добираться, пишет управа у себя на странице.
После закрытия представительства на улице Паэ в Ласнамяэ останется только две конторы Swedpank – в Lasnamäe Centrum и в торговом центре Ülemiste, что может оказаться недостаточным с учетом количества жителей района - около 120 тыс. жителей.
Руководитель сети банковских контор Swedbank Аге Петтер пояснил Rus.ERR, что решению закрыть отделение банка предшествовал основательный анализ. "Поток клиентов в представительство на улице Паэ в последние годы сокращался быстрее среднего – за первое полугодие он снизился на 12% по сравнению с данными за тот же период прошлого года, – сказал Петтер. – Одной из причин падения посещаемости офисов можно считать повышение осведомленности клиентов о цифровых возможностях. Клиенты все более активно используют для своих банковских операций интернет-банк и мобильный банк. Поток клиентов в представительствах в том числе снижает и возможность отправлять банковские карточки по почте на дом".