Объемы экспорта снижаются третий месяц подряд

На сокращение товарообмена больше всего повлияло снижение экспорта и импорта минеральной продукции (сланцевое топливное масло, моторное топливо, компоненты топлива, электроэнергия), сообщил департамент статистики.

В августе из Эстонии было экспортировано товаров в текущих ценах на 1,15 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,25 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 99 млн евро, что по сравнению с августом прошлого года почти на 63 млн евро меньше.

Основными целевыми государствами экспорта товаров были Финляндия (17 процентов общего объема экспорта), Швеция (11 процентов) и Латвия (9 процентов). Экспорт сократился наиболее всего в Латвию (на 26 млн евро) и Нидерланды (12 млн евро), но при этом вырос экспорт в Канаду (на 14 млн евро). В Латвию и Нидерланды вывозилось меньше минеральной продукции, в то же время их вывоз в Канаду увеличился.

Из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование (15 процентов общего экспорта товаров) и минеральная продукция (11 процентов). На снижение экспорта наиболее повлило уменьшение вывоза минеральной продукции (на 56 млн евро). Более всего увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 16 млн евро), а также металла и изделий из металла (на 12 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила 71 процент от общего объема экспорта товаров. Вывоз эстонских товаров уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 3 процентов и ре-экспорт – на 2 процента. На сокращение вывоза эстонских товаров повлиял спад экспорта минеральной продукции, а также древесины и изделий из древесины. Наиболее всего экспорт товаров эстонского происхождения вырос в группе сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (ячмень, рапс).

Больше всего товаров было ввезено из Финляндии (14 процентов от общего импорта), Литвы (11 процентов) и Германии (10 процентов). Импорт товаров сократился наиболее всего из России (на 50 млн евро) и Белоруссии (на 25 млн евро), откуда уменьшился ввоз минеральной продукции. Более всего увеличился импорт из Финляндии (на 9 млн евро) и причиной этого послужило увеличение ввоза минеральной продукции (электроэнергия).