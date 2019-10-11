Россия разгромила Шотландию, Латвия крупно проиграла Польше

Сборная России разгромила Шотландию в Москве 4:0. Дублем отметился форвард "Зенита" Артем Дзюба, для которого голы в ворота шотландцев стали 22-м и 23-м в карьере. До рекорда Александра Кержакова Дзюбе осталось забить всего семь мячей. Дзюба также является вторым бомбардиром квалификации Евро-2020, забив восемь мячей.

Сборной Росcии осталось в оставшихся матчах победить Кипр или набрать всего два очка для прямого выхода на Евро-2020. Пока России угрожает Кипр, набравший после семи встреч 10 очков, у россиян - 17 баллов. Лидируют в группе бельгийцы, разгромившие Сан-Марино 9:0 и набравшие 21 очко.

Голландия с трудом обыграла команду Северной Ирландии 3:1. Голландцы на 75-й пропустили, но сначала за пять минут до конца Мемфис Депай сравнивает счет, а в компенсированное время Де Йонг и Депай приносят победу Голландии. В этой отборочной группе, где также выступает и Эстония, троевластие: Голландия, Германия и Северная Ирландия набрали одинаковое количество очков - по 12, но у голландцев сыграно на один матч меньше.

Северная Македония обыграла бывших соседей по Югославии, словенцев, 2:1 и взобралась на третье место в группе G, которое может принести македонцам место в квалификационном плей-офф. Лидируют в этой группе Польша, разгромившая с помощью хет-трика Роберта Левандовски Латвию 3:0, и Австрия, победившая Израиль 2:1.