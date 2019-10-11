Вот это цены! Смотрите, как выглядят самые дешевые квартиры в Старом городе Таллинна

Приобретение жилья в Старом городе Таллинна совсем не дешевое удовольствие. Для того, чтобы в этом убедиться, портал Kodu составил подборку самых дешевых квартир, выставленных на продажу в этом районе.
Квартира с электрическим отоплением, 35 квадратных метров. В качестве дополнительного плюса указан закрытый двор.
Квартира на цокольном этаже, в хорошем состоянии и площадью в 45 квадратных метров. В доме два входа - с улиц Валли и Мюйривяхе. Закрытый двор, куда чужие не зайдут.
Нуждающаяся в санитарном ремонте квартира располагается на двух этажах, площадь - 75 квадратных метров. Квартира с открытой планировкой и находится в доме с внутренним двором.