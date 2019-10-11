Пт, 11.10.2019
К инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Маарья Вайно
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Вот это цены! Смотрите, как выглядят самые дешевые квартиры в Старом городе Таллинна

Вот это цены! Смотрите, как выглядят самые дешевые квартиры в Старом городе Таллинна

Старый город в Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Приобретение жилья в Старом городе Таллинна совсем не дешевое удовольствие. Для того, чтобы в этом убедиться, портал Kodu составил подборку самых дешевых квартир, выставленных на продажу в этом районе.

1. Однокомнатная квартира на улице Уус, цена - 126 000 евро

ФОТО: city24.ee

Квартира с электрическим отоплением, 35 квадратных метров. В качестве дополнительного плюса указан закрытый двор.

2. Двухкомнатная квартира на улице Валли, цена - 129 500 евро

ФОТО: KV.EE

Квартира на цокольном этаже, в хорошем состоянии и площадью в 45 квадратных метров. В доме два входа - с улиц Валли и Мюйривяхе. Закрытый двор, куда чужие не зайдут.

3. Двухкомнатная квартира на улице Мюйривяхе, цена - 185 000 евро

ФОТО: KV.EE

Нуждающаяся в санитарном ремонте квартира располагается на двух этажах, площадь - 75 квадратных метров. Квартира с открытой планировкой и находится в доме с внутренним двором.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ