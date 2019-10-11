Владимир Путин: Требования WADA к России выполняются в полном объеме

Президент России Владимир Путин заявил, что требования, которые стране предъявляет Всемирное антидопинговое агентство (WADA), выполняются в полном объеме.
«Россия всегда была и остается готова к диалогу, к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки.
Мы стремимся перенимать лучшие спортивные практики организации массовых спортивных мероприятий, эффективно использовать в спорте инновационные технологии и достижения науки.
Со своей стороны, будем делиться наработанным опытом проведения соревнований, который включает всю линейку спортивных мероприятий: от небольших турниров до крупнейших первенств в рамках мира», – сказал президент на форуме «Россия – спортивная держава».
«Не менее активно сотрудничаем и с WADA. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме», – добавил Путин.
«Мы знаем проблемы, с которыми сталкиваются в том числе и наши спортсмены. Будем спокойно работать над этими проблемами. Имею в виду вопросы, связанные с антидопинговыми событиями.
Мы сотрудничали и будем сотрудничать с WADA. Я только рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам. Задача спорта – не разъединять страны и людей, а объединять их», – цитирует президента России Р-Спорт.