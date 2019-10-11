Владимир Путин: Требования WADA к России выполняются в полном объеме

«Россия всегда была и остается готова к диалогу, к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки.

Мы стремимся перенимать лучшие спортивные практики организации массовых спортивных мероприятий, эффективно использовать в спорте инновационные технологии и достижения науки.

Со своей стороны, будем делиться наработанным опытом проведения соревнований, который включает всю линейку спортивных мероприятий: от небольших турниров до крупнейших первенств в рамках мира», – сказал президент на форуме «Россия – спортивная держава».

«Не менее активно сотрудничаем и с WADA. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме», – добавил Путин.

«Мы знаем проблемы, с которыми сталкиваются в том числе и наши спортсмены. Будем спокойно работать над этими проблемами. Имею в виду вопросы, связанные с антидопинговыми событиями.