Спасла жизнь и попала в ДТП: случайный прохожий обнаружил в кювете перевернувшийся на крышу автомобиль

«Сегодня ночью случайный прохожий сообщил в Центр тревоги, что в Пыльвамаа в волости Канепи в деревне Карилатси автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу, - сказала Lõuna-Eesti Postimees пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск. – Звонивший остановился возле попавшего в ДТП автомобиля и убедился, что в машине людей нет».

Прибывший на место полицейский патруль установил владельца автомобиля и связался с ним. «Выяснилось, что ночью перед Volkswagen Bora, за рулем которого была 21-летняя женщина, на дорогу выбежала косуля и для избежания столкновения водитель совершила резкий маневр, из-за чего потеряла управление над машиной и выехала в кювет, где автомобиль перевернулся на крышу», - рассказала Кейск.

Помимо водителя, в машине также был 19-летний пассажир. Они вдвоем обратились для проверки здоровья в травмпункт, где у них не обнаружили травм.