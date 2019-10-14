Температура отклонится от нормы: синоптики дали первый прогноз на зиму в странах Балтии

Ведущие метеорологические службы мира прогнозируют, что зима 2019-2020 года в Европе будет теплой, а в Северной Европе еще и более влажной, чем обычно.
Согласно данным программы Европейского союза Copernicus, ни одна метеорологическая служба не прогнозирует холодную зиму. Средняя температура воздуха зимой в странах Балтии в основном прогнозируются на уровне значительно превышающем норму, однако некоторые прогнозы допускают, что она будет близка к норме или многолетнему среднему показателю.
Ожидается, что погода на севере Европы большую часть зимы будет зависеть от циклонов, которые принесут теплый и влажный воздух с Атлантического океана, из-за чего возможно большое количество осадков.
В северо-восточной части Европы - Скандинавии, странах Балтии и на севере России - возможно самое существенное положительное отклонение температуры от нормы.
Метеорологи напоминают, что долгосрочные прогнозы часто не сбываются и даже во время теплых зим возможны периоды сильного мороза.
Многие исследования показывают, что низкая солнечная активность способствует образованию блокирующих антициклонов и увеличивает вероятность холодной зимы в Центральной Европе. Солнечная активность в настоящее время является одной из самых низких в истории наблюдений. Однако влияние глобального потепления, вызванного деятельностью человека, на погоду, вероятно, является более значительным.