Внимание, водители: в Кристийне начался ремонт улицы

По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна на текущей неделе в районе Кристийне начат восстановительный ремонт асфальтового покрытия на улице Кирси. В ходе работ на участке длиной почти 325 метров будет обновлено асфальто-бетонное покрытие проезжей части и тротуара, будут также заменены разрушенные бордюрные камни и заменены горловины люков.
«Ширина обновленного покрытия на проезжей части составит 5,5 метров, на тротуаре – 1,35-1,5 м. Для более спокойного движения по улице возле дома улицы Кирси, 13 на проезжей части будет создано заставляющее снизить скорость асфальтовое возвышение. Речь идет о долгожданном ремонте, в результате чего улучшится безопасность дорожного движения и жизненная среда. Во время ремонта жителям улицы Кирси будет гарантирована возможность доступа к своим домам. Просим всех участников дорожного движения соблюдать временные дорожные знаки и приносим извинения за возможные неудобства», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
Стоимость работ составит 148 тысяч евро. Срок завершения ремонта улицы Кирси, согласно договору, назначен на ноябрь 2019 года.