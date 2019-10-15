Следователь о водителе, врезавшемся в жилой дом: он был так напуган, что мы принесли ему воды

«Водитель Mercedes-Benz, который вчера совершил ДТП в Нымме на улице Рохелине, вышел на связь с полицией», — сообщила пресс-секретарь полиции Анника Максимов. Полиция задержала 50-летнего мужчину. Обстоятельства происшествия установят в ходе следствия.

Напомним, что сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в понедельник в 6.45. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, в результате чего получил травмы находившийся в доме восьмилетний ребенок. Ему оказали помощь сотрудники скорой помощи.

Водитель Mercedes скрылся с места происшествия.

Ведущий следователь PPA Маргус Треэс рассказал сегодня в эфире радио "Куку", как водитель связался с полицией и какие шаги были предприняты, передает Postimees.

«Связаться удалось легко, человек позвонил по телефону службы экстренной помощи, сообщил, что едет на Рахумяэ-теэ и сдает», - сказал Треэс, добавив, что сразу около 10 утра пришел человек, дал показания и признался в своих действиях.

На вопрос журналиста Тимо Тарве, может ли водитель объяснить свои действия, Треэс ответил отрицательно. По словам водителя, он потерял контроль над транспортным средством, попытался ехать задним ходом после того, как врезался в здание, был в ужасе от произошедшего и ушел.

«Сегодня он был совершенно вне себя», - отметил Треэс, сказав, что искреннее раскаяние водителя звучало вполне правдоподобно. Он был так напуган, что полицейским пришлось приносить ему воду во время допроса.

«Для него последней каплей стало то, что ребенок получил травму», - сказал Треэс, добавив, что это было также причиной, по которой водитель сдался.

Хотя уже невозможно определить, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения или нет, Треэс сказал, что наказание за побег с места аварии по сути такое же. По словам Треэса, водитель согласился с последствиями его действия и возможным наказанием и не имел никаких возражений.