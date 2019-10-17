Чт, 17.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Эстонский производитель одежды испытывает трудности: могут сократить почти 50 сотрудников

Эстонский производитель одежды испытывает трудности: могут сократить почти 50 сотрудников

Верхняя одежда MasCara.

ФОТО: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

В Äripäev поступила информация, что в конце этого месяца функционирующий в Раквере изготовитель верхней одежды MasCara Coats уволит сотрудников. По словам местных жителей, фирма испытывает трудности уже длительное время.

Глава MasCara Coats Прийт Киви сказал, что не будет ничего комментировать до возможных официальных шагов. «Планы продаж предприятия не подлежат обсуждению с журналистами», - заявил Киви и заверил, что фирма не обанкротилась.

Подробнее читайте в Äripäev.

По данным Krediidiinfo, по состоянию на конец сентября в MasCara Coats OÜ работали 47 человек. В прошлом году оборот компании упал на 18,6 процента до одного миллиона, убытки составили 62 000 евро, по сравнению с прибылью позапрошлого года в размере 9000 евро.

Текущая налоговая задолженность составляет чуть более 38 000 евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ