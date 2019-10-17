Эстонский производитель одежды испытывает трудности: могут сократить почти 50 сотрудников

В Äripäev поступила информация, что в конце этого месяца функционирующий в Раквере изготовитель верхней одежды MasCara Coats уволит сотрудников. По словам местных жителей, фирма испытывает трудности уже длительное время.
Глава MasCara Coats Прийт Киви сказал, что не будет ничего комментировать до возможных официальных шагов. «Планы продаж предприятия не подлежат обсуждению с журналистами», - заявил Киви и заверил, что фирма не обанкротилась.
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По данным Krediidiinfo, по состоянию на конец сентября в MasCara Coats OÜ работали 47 человек. В прошлом году оборот компании упал на 18,6 процента до одного миллиона, убытки составили 62 000 евро, по сравнению с прибылью позапрошлого года в размере 9000 евро.
Текущая налоговая задолженность составляет чуть более 38 000 евро.