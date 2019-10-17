Эстонский производитель одежды испытывает трудности: могут сократить почти 50 сотрудников

Глава MasCara Coats Прийт Киви сказал, что не будет ничего комментировать до возможных официальных шагов. «Планы продаж предприятия не подлежат обсуждению с журналистами», - заявил Киви и заверил, что фирма не обанкротилась.

По данным Krediidiinfo, по состоянию на конец сентября в MasCara Coats OÜ работали 47 человек. В прошлом году оборот компании упал на 18,6 процента до одного миллиона, убытки составили 62 000 евро, по сравнению с прибылью позапрошлого года в размере 9000 евро.