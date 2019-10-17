Чт, 17.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Фото: в Таллинне появятся новые остановки и автобусная линия

ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

После завершения строительства Рейди-теэ в Таллинне появится новый автобусный маршрут, соединяющий Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн. 

Автобус будет отправляться с остановки "Прийсле" и прибывать на остановку "Пельгуранна", пишет rus.err.ee.

"Сейчас идут подготовительные работы к открытию линии, в том числе строительство и обозначение автобусных остановок. Новые автобусные остановки появятся возле парка на пляже Штромка, на бульваре Кольде, а также перед музеем Каламая на улице Коцебу", - говорится в сообщении управы Пыхья-Таллинна.

ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

Согласно опубликованному плану, автобус будет идти по улицам Лаагна, Мустакиви, Пунане, Смуули, Нарвскому шоссе, улицам Рейди, Ахтри, бульвару Пыхья, улицам Теллискиви, Сыле, Пельгуранна и бульвару Кольде.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ