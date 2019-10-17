Фото: в Таллинне появятся новые остановки и автобусная линия

Автобус будет отправляться с остановки "Прийсле" и прибывать на остановку "Пельгуранна", пишет rus.err.ee .

"Сейчас идут подготовительные работы к открытию линии, в том числе строительство и обозначение автобусных остановок. Новые автобусные остановки появятся возле парка на пляже Штромка, на бульваре Кольде, а также перед музеем Каламая на улице Коцебу", - говорится в сообщении управы Пыхья-Таллинна.