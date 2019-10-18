Разбивший мотоцикл мототрюкач получил срок

В 2016 году поступила информацию о дорожно-транспортном происшествии в волости Раквере, в которое предположительно попали автомобиль Volvo и мотоцикл KTM. Последнему досталось больше всего. Водитель машины признал свою вину, однако, как оказалось позже, мотоцикл пострадал по вине своего собственного хозяина, допустившего ошибку при езде.

Мотоциклист сообщил, что он ехал на мотоцикле, когда перед ним неожиданно вырулила стоявшая на обочине машина. Мотоциклист резко затормозил, чтобы избежать столкновения, и попытался обойти автомобиль справа, но это не получилось, мотоцикл завалился на бок и влетел в столб. В результате этого были разрушены переднее колесо и рама, пострадала вся передняя часть.

По словам водителя автомобиля, до аварии он остановился у обочины, чтобы поговорить по телефону. Закончив разговор, он начал трогаться и выехал перед мотоциклом. Легковушка в аварии не пострадала.

Вся информация была предоставлена выдавшей автомобилю страховой полис фирме. Мотоциклист попросил компенсировать ущерб за разбитый мотоцикл в размере 8000 евро и за оснащение для езды в размере 2300, всего 10 300 евро.

Однако в ходе расследования выяснилось, что причиной аварии стал не водитель автомобиля, а то, что во время езды мотоциклист поднял мотоцикл на заднее колесо и какое-то время ехал в таком положении. Когда он опустил переднее колесо на землю, то не смог удержать мотоцикл на дороге, в результате чего упал и влетел в столб. Это и стало причиной серьезных повреждений мотоцикла. Ни одной машины в действительности на обочине в тот момент не было, никто перед мотоциклистом не выезжал и аварий не устраивал.

Поскольку у мотоцикла не было страховки-каско, на основании которой можно было бы компенсировать ущерб, полученный из-за ошибки водителя, при неустановленных обстоятельствах мотоциклист связался с водителем машины и уговорил его дать ложные показания в страховой компании.